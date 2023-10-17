«Серьезный удар по авиации»: Аэродромы с армейской авиацией РФ Украина атаковала ракетами ATACMS

Минувшая ночь стала недоброй для ВС РФ - ВС Украины ударили по аэродромам, на которых базировалась российская армейская авиация (вертолеты).

Есть потери и в людях, и в технике

«Один из самых серьёзных ударов за все время СВО. Если не самый серьёзный. Есть потери и в людях, и в технике», - так описал состоявшуюся атаку знаменитый отечественный блогер Fighterbomber.

Он же первым и предположил, что противник нанес массированный удар ракетами ATACMS - теми самыми, передача которых публично не была подтверждена, но западные СМИ заявляли, что президент США Джо Байден утвердил поставки еще до того, как его украинский коллега Владимир Зеленский отправился в Штаты.

Российские военкоры дружно утверждают, что после ночных ударов ВСУ на 99% не сомневаются в том, что противник не просто получил от своего главного союзника тактический ракетный комплекс MGM-140 «ATACMS», но уже и применил его - вполне успешно.

«Судя по всему, ВСУ от Дядюшки Сэма получили новые ракетные комплексы. Скорее всего, ATACMS», - сокрушается глава группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Озвучиваются версии, что украинцы били по аэродромам с армейской авиацией версией комплекса «ATACMS: Block-1A». Ракета М39А1 содержит до 300 суббоеприпасов M74 и в состоянии поражать цели на расстояние до 300 километров.

Целью обстрела были вертолеты армейской авиации РФ

«Было несколько прилетов, аэродрому нанесен определенный ущерб. Целью обстрела были вертолеты армейской авиации, поддерживающие действия российской группировки на южном направлении», - пишет военблогер Борис Рожин.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что такие ракеты с кассетной частью принято считать убийцами авиации аэродромов. Именно для этой цели они могут лучше всего подойти.

«Если брать всю номенклатуру целей, которые могут стоять перед украинскими ракетчиками, то авиация и аэродромы - это лучшая цель», - объяснил он.

В Минобороны России данные предположения не комментировали. В то же время Силы специальных операций противника заявили о массированных ударах по аэродромам Луганска и Бердянска, в ходе которых якобы было уничтожено или повреждено 9 вертолетов, оборудование, пусковая установка системы ПВО.