«Эксклюсома»: швейцарские ученые обнаружили новый орган в человеческом организме

Ученые из Швейцарии обнаружили, что иммунную систему поддерживает ранее неизвестный орган, блокирующий проникновение разных возбудителей в организме. Его исследователи назвали «эксклюсома».

Эксклюсома — часть жидкой внутренней среды клетки организма цитоплазмы. ДНК человека содержится не только в ядре клетки, а и в жидкой среде. Там размещены разрозненные фрагменты генетического материала.

Биологи обнаружили, что кусочки находятся вне клеточного ядра, там им помогает существовать именно эксклюсома. Микроорган изолирует чужеродную ДНК, проникающую в цитоплазму.

По мнению ученых, эксклюсома представляет собой часть защитной системы генома, непосредственно влияющей на развитие аутоиммунных болезней. Изучение продолжается.