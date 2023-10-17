Стало известно, сколько жителей Екатеринбурга призовут в армию осенью 2023

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Стало известно, сколько жителей Екатеринбурга призовут в армию осенью 2023
В России
Источник фото: pixabay.com

В Свердловской области в настоящее время продолжается осенний призыв. С региона в армию планируется отправить 3000 человек, из самого Екатеринбурга – 600. Об этом сообщили в ходе комиссии по безопасности в городской думе.

Осенний призыв 2023 в регионе начался еще 1 октября. Соответствующий указ был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Скоро начнутся первые отправки в армию. Кампания будет длиться до нового года.

По сведениям областного военкомата, за осень текущего года планируют призвать примерно 3 тысячи срочников. По всей видимости, доля призывников из Екатеринбурга составляет около 20%.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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