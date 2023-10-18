Японские ученые заявили о правиле 5 секунд, которое поможет не заболеть SARS-CoV-2

Исследование ученых из International Pacific University (университет Японии) показало, как вирус SARS-CoV-2 передается от человека к человеку при общении. Эксперты при помощи лазерного листа и высокоскоростной камеры изучили скорость движения частиц из рта человека во время его дыхания.

В результате было установлено, что вероятность заражения коронавирусом достигает пика в пределах 5 секунд во время тесного общения, причем не только в закрытых, но и в открытых помещениях.

По полученным данным, среднее время высокого риска заражения SARS-CoV-2 составляет 1,33 секунды в невентилируемых помещениях и 1,38 секунды в помещениях с хорошей вентиляции. Это свидетельствует о том, что хорошая вентиляция снижает риски передачи вирусов.