Японские ученые заявили о правиле 5 секунд, которое поможет не заболеть SARS-CoV-2

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Японские ученые заявили о правиле 5 секунд, которое поможет не заболеть SARS-CoV-2
Новости науки
Источник фото: pixabay.com

Исследование ученых из International Pacific University (университет Японии) показало, как вирус SARS-CoV-2 передается от человека к человеку при общении. Эксперты при помощи лазерного листа и высокоскоростной камеры изучили скорость движения частиц из рта человека во время его дыхания.

В результате было установлено, что вероятность заражения коронавирусом достигает пика в пределах 5 секунд во время тесного общения, причем не только в закрытых, но и в открытых помещениях.

По полученным данным, среднее время высокого риска заражения SARS-CoV-2 составляет 1,33 секунды в невентилируемых помещениях и 1,38 секунды в помещениях с хорошей вентиляции. Это свидетельствует о том, что хорошая вентиляция снижает риски передачи вирусов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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