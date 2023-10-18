Российский ученый Лапин из Нижнегородска пророчит Земле конец света

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Российский ученый Лапин из Нижнегородска пророчит Земле конец света
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Ученый Николай Лапин из Нижнегородска оценил вероятность наступления конца света. Он также назвал возможные причины. По словам эксперта, жизнь на Земле может погубить крупное космическое тело. При этом специалист надеется, что новые технологии позволят небесное тело сдвинуть в сторону.

Падение астероида Апофис диаметром 340 метров может спровоцировать конец света, поскольку на его месте образуется десятикилометровый огромный кратер. Опасность также представляют вспышки на Солнце.

Еще один вариант апокалипсиса – вспышка сверхновой звезды. Она и приведет к изменению атмосферы и полному высыханию планеты, хотя это маловероятно.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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