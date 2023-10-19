«Пускай войны закончатся»: Светлана Лобода произвела фурор в Сети новым фото

Светлана Лобода опубликовала в социальной сети новое фото. На редком кадре она предстала с дочерьми. Звезда выложила фото, на котором позирует вместе с наследницами Евангелиной и Матильдой.

Родственницы позируют для фото в темных нарядах. Они сидят на песчаном пляже.

«В такой сложный час единственное желание — чтобы дети росли в мире, пускай войны закончатся, пускай дети будут здоровы, пускай все будем счастливы», — написала Лобода под кадром.

Ее старшая дочь родилась от отношений с Андреем Царем. В 2014 году пара рассталась. В мае 2018 года Светлана родила Матильду. Певица скрывает имя отца девочки.

Источник фото: @lobodaofficial