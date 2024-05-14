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«Опыта растить девочку у меня не было»: фигурист Илья Авербух надеется дожить до 70 лет ради детей

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«Опыта растить девочку у меня не было»: фигурист Илья Авербух надеется дожить до 70 лет ради детей
Знаменитости
Источник фото: @averbukhofficial

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова вскоре станут родителями во второй раз. Спортсмен надеется, что ради детей он сможет дожить хотя бы до 70 лет, чтобы успеть их поднять. В интервью YouTube-шоу «Без Комментариев» продюсер ледовых шоу непрозрачно намекнул, что был бы очень рад, если бы в их семье появилась дочка.

«Я безумно рад, что у нас будет еще один ребенок. С этим оттягивать было нельзя, чтобы я успел человека поднять до 20 лет. До 70 лет мне теоретически реально протянуть, а там уже как бог даст», — высказался Авербух.

О второй беременности Лизы Арзамасовой, которая моложе мужа на 22 года, СМИ узнали в апреле текущего года.

Фигурист с женойеще в ожидании информации о поле ребенка

Срок, судя по всему, еще маленький. Фигурист сообщил, что они с женой все еще в ожидании информации о поле ребенка.

«Буду дипломатом и скажу так: хочу, чтобы все прошло хорошо и здоровье было. Но, конечно, опыта растить девочку у меня не было», — сказал супруг звезды сериала «Папины дочки».

У звездной пары уже есть общий сын - Лев родился 14 августа 2021 года.

У фигуриста также есть наследник от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Парень уже взрослый, ему 20 лет. С 13-летнего возраста он жил со своим знаменитым отцом, но два года назад съехал в отдельную квартиру.

Информационное агентство «Informing»

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