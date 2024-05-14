Названа дата премьеры музыкального телешоу «Поймай меня, если сможешь»

24 мая 2024 года стартует новое музыкальное телешоу «Поймай меня, если сможешь», его ведущим стал Владимир Маркони.

Шоумен подчеркнул, что это уникальный проект, где можно заработать деньги как за хорошее пение, так и за отсутствие музыкальных способностей.

В передаче будут две команды - участники и звезды. Среди звездных участников будут Лариса Долина, Татьяна Буланова, Надежда Бабкина, певица Валерия, Ани Лорак, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко.

Победитель получит миллион рублей

Команду участников же выберут зрители, артистам придется угадать того, кто совсем не умеет петь. В каждом эпизоде будут соревноваться 18 участников, а также 4 звезды. Победитель получит миллион рублей.