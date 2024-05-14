27-летняя Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте, едва прикрыв грудь

Люся Чеботина, которой исполнилось 27 лет, не осталась незамеченной на церемонии награждения «Жара Music Awards» в Москве. В ее последнем посте в соцсети, певица предстала в очень смелом наряде. Возраст не помешал Люсе выбрать черное платье макси с длинными рукавами и весьма глубоким декольте, подчеркивающим ее формы.

Источник фото: @lusia_chebotina

Интересно, что артистка решила обойтись без бюстгальтера, едва не оголив свою грудь, добавляя образу соблазнительности. Образ Чеботиной дополнили длинные светлые волосы и нейтральный макияж, создавая образ естественной красоты и элегантности, пишет Лента.ру.