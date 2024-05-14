Певице Гагариной стало плохо на премии «Жара Music Awards» в Москве

Полина Гагарина почувствовала сильное недомогание во время церемонии вручения премии «Жара Music Awards«, которая прошла 13 мая в Москве. Она покинула мероприятие без получения награды за лучшее шоу 2023 года, которую должна была получить за гастрольную программу »Навсегда».

Уже несколько дней до церемонии Полина испытывала недомогание

По информации портала Woman.ru, артистка приехала на мероприятие, хотя так и не вышла на сцену, вернувшись домой без награды. Уже несколько дней до этого Полина испытывала недомогание, о чем свидетельствует ее пост в микроблоге.

Гагарина опубликовала фотоснимок с капельницей и отметила, что ее организм требует отдыха.