Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным — кутюрье не был похож на себя

Филипп Киркоров поделился своими воспоминаниями о последней встрече с известным модельером Валентином Юдашкиным, инормирует The Voice.

Предчувствовала грядущее

Поп-король вспоминает свой последний визит к Юдашкину домой, где увидел его в необычном состоянии. Кутюрье улыбнулся и выглядел осознанным, что удивило певца. По словам артиста, пригласила его в гости жена Юдашкина, которая, казалось бы, предчувствовала грядущее.

Источник фото: @vyudashkin

Хотя у Киркорова было много дел, он оказался потрясен состоянием модельера. Рассказав о своих планах на предстоящий концерт, артист надеялся на его поддержку, однако, как видим, судьба распорядилась иначе.

Валентина мир потерял 2 мая 2023 года после долгой борьбы с тяжелым заболеванием. Его супруга взяла на себя руководство Домом моды «Valentin Yudashkin», продолжая его любимое дело.