«Похороненный» СМИ вокалист Los Tigres del Norte оказался жив

Эрнан Эрнандес, бас-гитарист и вокалист известной мексиканской группы Los Tigres del Norte, объявленный мертвым, оказался жив. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание El Heraldo de Mexico и публикации в других средствах массовой информации этой страны.

Слухи о смерти музыканта в Мексике появились еще на минувшей неделе. Они начали распространяться до такой степени стремительно, что даже стали «трендом», отмечают журналисты.

Поскольку коллектив никакого заявления об Эрнандесе не делал, многие восприняли слухи о смерти музыканта, как правду. По сети начали публиковаться некрологи. В том числе соболезнование последовало и от коллег Эрнандеса.

Mexico пишет, что группа сейчас находится в концертном туре Always With You по городам Мексики и США.

Los Tigres del Norte была создана в 1965 году в Калифорнии, а спустя три года выпустила свой первый альбом. Это единственная мексиканская группа, сумевшая собрать семь премий «Гремми».