Адвокат рэпера Vacio прокомментировал новость о его бегстве из России

В Сети обсуждают новости о Vacio (Николае Васильеве). После скандальной «голой вечеринки», где его выступление стало центром внимания, рэпер получил повестку в военкомат на 15 мая. Однако его адвокат Роман Попов, подтвердил, что на данный момент нет информации о планах артиста на выезд из России.

Арестовали и оштрафовали

Попов отметил, что музыкант уже несколько раз посещал военкомат по различным повесткам, хотя пока что неясно, как он отреагирует на последнее приглашение. После «голой вечеринки», за участие в которой рэпера арестовали и оштрафовали, он принял решение о записи на воинский учет и выразил желание служить в ВС РФ. Несмотря на это, публика остается в ожидании развития дальнейших событий.