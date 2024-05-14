Гагарина заявила, что прекратила сотрудничество с Меладзе из-за Брежневой

Полина Гагарина и Константин Меладзе сотрудничали в начале ее карьеры, порождая несколько успешных проектов. Однако в 2014 году произошел разрыв между ними. Певице пришлось столкнуться с этой ситуацией и двигаться вперед самостоятельно, несмотря на страхи. Решение прекратить сотрудничество было вызвано не самим Меладзе, а его партнершей Верой Брежневой.

Не испытывает зла на бывшего наставника

Однажды композитор позвонил и запросил встречу, где честно объяснил причину разрыва. Несмотря на это, Гагарина не испытывает зла на бывшего наставника. Она вспоминает его поддержку на «Евровидении» с теплотой, отмечая заботу о ней.