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Гагарина заявила, что прекратила сотрудничество с Меладзе из-за Брежневой

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Гагарина заявила, что прекратила сотрудничество с Меладзе из-за Брежневой
Знаменитости
Источник фото: @Gagara1987

Полина Гагарина и Константин Меладзе сотрудничали в начале ее карьеры, порождая несколько успешных проектов. Однако в 2014 году произошел разрыв между ними. Певице пришлось столкнуться с этой ситуацией и двигаться вперед самостоятельно, несмотря на страхи. Решение прекратить сотрудничество было вызвано не самим Меладзе, а его партнершей Верой Брежневой. 

Не испытывает зла на бывшего наставника

Однажды композитор позвонил и запросил встречу, где честно объяснил причину разрыва. Несмотря на это, Гагарина не испытывает зла на бывшего наставника. Она вспоминает его поддержку на «Евровидении» с теплотой, отмечая заботу о ней.

Информационное агентство «Informing»

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