Фанаты создали петицию

Наташа Королева оказалась в центре скандала после того, как ее выступления были исключены из телевизионной трансляции двух концертов в Кремле. Это вызвало активную поддержку фанатов и коллег, включая музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Фанаты создали петицию, требуя разъяснений по этому поводу.

Предполагается, что причиной такого решения могло стать участие в жюри на другом телеканале.

Сама певица продолжает демонстрировать свою приверженность России. На одном из выступлений в Кремле она появилась с георгиевской лентой на груди и опубликовала трогательное поздравление с Днем Победы, вспоминая подвиги своего деда-героя, в честь которого она, кстати, назвала своего сына.