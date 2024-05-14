MK.RU: Галкин чуть не женился на ведущей Чернобровиной

Максим Галкин* поддерживал романтические отношения с телеведущей программы «Утро России» на Первом канале. Речь идет об Анастасие Чернобровиной, сообщает MK.RU.

Ухаживал за Чернобровиной

По данным издания, они были на стадии, очень близкой к браку, но на пути шоумена неожиданно возникла Алла Пугачева, с которой впоследствии он и создал на долгие годы семью. Портал также отмечает, что пародист ухаживал за Чернобровиной несколько лет, даря ей подарки.

Отмечается, что он проявлял себя интеллигентно и весьма сдержанно. Несмотря на это, они скрывали свои отношения, избегали всячески проявления своих чувств. Позже комик встретил Примадонну и принял решение связать с нею жизнь.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ