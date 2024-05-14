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MK.RU: Галкин чуть не женился на ведущей Чернобровиной

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MK.RU: Галкин чуть не женился на ведущей Чернобровиной
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Максим Галкин* поддерживал романтические отношения с телеведущей программы «Утро России» на Первом канале. Речь идет об Анастасие Чернобровиной, сообщает MK.RU. 

Ухаживал за Чернобровиной 

По данным издания, они были на стадии, очень близкой к браку, но на пути шоумена неожиданно возникла Алла Пугачева, с которой впоследствии он и создал на долгие годы семью. Портал также отмечает, что пародист ухаживал за Чернобровиной несколько лет, даря ей подарки. 

Отмечается, что он проявлял себя интеллигентно и весьма сдержанно. Несмотря на это, они скрывали свои отношения, избегали всячески проявления своих чувств. Позже комик встретил Примадонну и принял решение связать с нею жизнь.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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