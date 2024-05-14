Авербух объяснил, с чем связана победа его жены Арзамасовой в «Ледниковом периоде» — 2022

Илья Авербух, известный хореограф и режиссер, объяснил успех своей жены Елизаветы Арзамасовой на шоу «Ледниковый период» 2022, несмотря на лидерство Башарова и Домниной. Он подчеркнул уникальность проекта и неожиданность результатов.

Выступления Арзамасовой и Кацалапова продолжали удивлять и захватывать зрителей

Несмотря на превосходство конкурентов, выступления Арзамасовой и Кацалапова продолжали удивлять и захватывать зрителей. В финале их номер отличался свежестью и весельем, в то время как Башаров и Домнина допустили ошибки.

Авербух выразил удивление и радость справедливому решению жюри. Он сказал, что гордится не только своей женой, но и искусством, которое они продемонстрировали, пишет Чемпионат.