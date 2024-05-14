Экс-муж Нюши заговорил после измены — он не жалеет о разводе

Игорь Сивов поделился своим подходом к преодолению жизненных трудностей. В недавнем интервью для портала 7Дней.ру, бизнесмен, который стал коучем по личностному росту, рассказал о своем разрыве с известной супругой.

Как выяснилось, Сивов не впал в уныние из-за этой ситуации. Он предпочитает философски подходить к жизни и находить во всем позитивные стороны. Игорь призывает всех анализировать свой жизненный опыт, видеть в нем возможность извлечения уроков и личностного развития.

Взгляд на мир через призму постоянного обучения — вот как Сивов видит путь к преодолению жизненных сложностей.