Информинг » Знаменитости » Певица Слава вслед за Бузовой заявила об отсутствии секса в своей жизни: «Но очень хочется. Очень хочется!»

Певица Слава вслед за Бузовой заявила об отсутствии секса в своей жизни: «Но очень хочется. Очень хочется!»

Image 16+
Певица Слава вслед за Бузовой заявила об отсутствии секса в своей жизни: «Но очень хочется. Очень хочется!»
Знаменитости
Источник фото: @nastya_slava32

Видео с признанием появилось в Telegram-канале [/leech]«Неопра, блин!»

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) вслед за своей коллегой Ольгой Бузовой заявила об отсутствии секса в ее жизни. Видео с признанием появилось в Telegram-канале «Неопра, блин!».

На кадрах можно увидеть журналистку Алену Жигалову, которая говорит Славе, что за несколько месяцев, что они не виделись, та заметно похорошела. Она тут же спросила, что певица делала, чтобы так роскошно выглядеть.

«Не занималась сексом. Видимо, если совсем не занимаешься, лучше выглядишь. Не знаю. Девочки, но очень хочется. Очень хочется! Очень хочется!» — заверила Слава.

Ее коллега по сцене Ольга Бузова утверждала, что в ее жизни уже три года нет секса. Звезде никто не поверил. Тогда она решилась пройти проверку на полиграфе. Проверка на детекторе лжи показала, что исполнительница хита «Мало половин» говорит правду и последний раз сексуальный контакт у нее был в 2021 году.

Информационное агентство «Informing»

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певица Слава вслед за Бузовой заявила об отсутствии секса в своей жизни: «Но очень хочется. Очень хочется!»

Сегодня, 16:33

«Опыта растить девочку у меня не было»: фигурист Илья Авербух надеется дожить до 70 лет ради детей

Сегодня, 16:33

«Похороненный» СМИ вокалист Los Tigres del Norte оказался жив

Сегодня, 15:53

Адвокат рэпера Vacio прокомментировал новость о его бегстве из России

Сегодня, 13:53

Экс-муж Нюши заговорил после измены — он не жалеет о разводе

Сегодня, 13:34

Киркоров рассказал о последней встрече с Юдашкиным — кутюрье не был похож на себя

Сегодня, 13:33

27-летняя Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте, едва прикрыв грудь

Сегодня, 13:23

MK.RU: Галкин чуть не женился на ведущей Чернобровиной

Сегодня, 13:18

Гагарина заявила, что прекратила сотрудничество с Меладзе из-за Брежневой

Сегодня, 11:18

Названа дата премьеры музыкального телешоу «Поймай меня, если сможешь»

Сегодня, 10:38

Муж 60-летней Маши Распутиной отказался записывать жену в старушки

Сегодня, 10:28

Орбакайте решила помочь неизлечимо больному сыну собрать полный зал

Сегодня, 10:28

Только из ЗАГСа: Бузова в платье невесты произвела фурор

Сегодня, 10:19

Лерчек в наряде невесты вышла в свет после слухов о разводе

Сегодня, 10:13

Свекровь Алексы пожаловалась на долги: «Повесили на меня 3 миллиона рублей»

Сегодня, 09:49

МК: Певицу Азизу вырезали из концерта ко Дню Победы вместе с Королевой

Сегодня, 09:34

Дубцова рассказала о романе с Малининым: «В 17 лет целовалась»

Сегодня, 09:33

Ургант покинул Россию после отмены его номера на концерте в честь Окуджавы

Сегодня, 09:24

Сын Елены Яковлевой избавился от татуировки гроба на лице

Вчера, 23:58

Беременная 24-летняя дочь Валерия Меладзе Софико сообщила пол малыша

Вчера, 20:28

Новости партнеров
2023
ru-RU