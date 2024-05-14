Певица Слава вслед за Бузовой заявила об отсутствии секса в своей жизни: «Но очень хочется. Очень хочется!»

Видео с признанием появилось в Telegram-канале [/leech]«Неопра, блин!»

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) вслед за своей коллегой Ольгой Бузовой заявила об отсутствии секса в ее жизни. Видео с признанием появилось в Telegram-канале «Неопра, блин!».

На кадрах можно увидеть журналистку Алену Жигалову, которая говорит Славе, что за несколько месяцев, что они не виделись, та заметно похорошела. Она тут же спросила, что певица делала, чтобы так роскошно выглядеть.

«Не занималась сексом. Видимо, если совсем не занимаешься, лучше выглядишь. Не знаю. Девочки, но очень хочется. Очень хочется! Очень хочется!» — заверила Слава.

Ее коллега по сцене Ольга Бузова утверждала, что в ее жизни уже три года нет секса. Звезде никто не поверил. Тогда она решилась пройти проверку на полиграфе. Проверка на детекторе лжи показала, что исполнительница хита «Мало половин» говорит правду и последний раз сексуальный контакт у нее был в 2021 году.