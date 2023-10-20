«Вы наверное не догоняете»: Бородина поставила на место обнаглевших поклонников

Ксения Бородина, которая стала новой ведущей «Последнего героя», в отличие от участников остановилась в роскошном отеле. Периодически она делится в соцсетях кадрами роскошного бассейна с безумно красивым видом на океан, за что получает море критики.

Целый день ведущая проводит на острове, где живут съемочная группа и участники. Туда она по утрам приплывает на каноэ.

Артистка говорит, что остров отличается от курортных мест.

«Вы наверное не догоняете, что за остров, где сейчас находимся. Это маленькая деревенька с 10 домами, 2 магазинами, 5 отелями. Даже больницы нет и аптека не работает», — написала Бородина.

По словам Ксении, здесь нет приличных кафе. Сама теледива питается бутербродами, что крайне плохо сказывается на пищеварении. Когда ведущая несколько раз решила покушать в общественном месте, она сильно разочаровалась, поскольку еда оказалась с неприятным и резким запахом.