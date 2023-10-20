«Вы наверное не догоняете»: Бородина поставила на место обнаглевших поклонников

Ксения Бородина, которая стала новой ведущей «Последнего героя», в отличие от участников остановилась в роскошном отеле. Периодически она делится в соцсетях кадрами роскошного бассейна с безумно красивым видом на океан, за что получает море критики.
Артистка говорит, что остров отличается от курортных мест.
По словам Ксении, здесь нет приличных кафе. Сама теледива питается бутербродами, что крайне плохо сказывается на пищеварении. Когда ведущая несколько раз решила покушать в общественном месте, она сильно разочаровалась, поскольку еда оказалась с неприятным и резким запахом.