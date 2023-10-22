"Элен и ребята": Выяснилось, как сложилась судьба актеров молодежного сериала

Французский сериал "Элен и ребята" завоевал любовь подростков со всего мира. Стало известно, как сложилась судьба актеров этого фильма.

Элен Ролле начала работу в проекте в 25-летнем возрасте. Сейчас артистке 56 лет, не замужем, хотя усыновила из Эфиопии 2-х детей. Патрик Пьюдеба снимается очень редко. Он участвует в разных шоу, ведет программу на ТВ.

Кати Андриё была признана лучшей актрисой телесериала, хотя его покинула задолго до его окончания. Девушка занялась модельной карьерой, снималась в кино.

Давид Пру построил успешную модельную карьеру и занялся рисованием. Актерская деятельность осталась в прошлом.

Филипп Вассёр после сериала "Элен и ребята" снялся еще в нескольких лентах.