Лазарев не сдержал эмоций в прямом эфире: «Как такое можно выбрать на конкурс?»

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Лазарев не сдержал эмоций в прямом эфире: «Как такое можно выбрать на конкурс?»
Знаменитости
Источник фото: @lazarevsergey

20 октября на канале «Россия-1» вышел седьмой выпуск пятого сезона музыкального телепроекта «Ну-ка, все вместе». Шоу несколько недель подряд становится лидером вечернего прайм-тайма пятницы.

По правилам развлекательной программы, всем участникам необходимо своим исполнением поднять как можно больше звездных экспертов из сотни.

Сколько знаменитостей встали со своих мест – столько баллов набрал участник. В полуфинале сойдутся по 2 участника из выпуска.

Вчера среди вокалисток выделилась Араксия Агаджанян. Девушка из Екатеринбурга спела хит «Заклятье» Ирины Отиевой. Однако такое исполнение явно пришлось не по душе Сергею Лазареву. Он был возмущен выбором песни.

«Все уснули, ну как такую песню можно на конкурс выбрать? Это что «Спокойной ночи, малыши?» – негодовал артист.

В конечном итоге Араксия смога набрать всего 82 балла.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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