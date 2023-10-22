«Надеюсь на понимание»: Светлана Шатунова раскрыла, почему не вышла к зрителям на вечере памяти

Вдова Шатунова раскрыла, что у нее не хватило смелости выйти к зрителям на вечере памяти, приуроченном 50-летнему юбилею певца. Хотя вдова артиста призналась, что даже подготовила речь.

«Все находятся под большим впечатлением от концерта, эмоции просто переполняют! К сожалению, не решилась выйти, сказать всё это со сцены, хотя была подготовленная речь. Надеюсь на понимание и окончание пересудов», - написала Светлана.

Вдова Шатунова поблагодарила артистов и зрителей, которые появились в этот вечер на концерте, чтобы почтить память мужа. По словам женщины, она запомнит надолго эту «незабываемую и невероятную атмосферу».