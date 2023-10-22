Тимур Родригез вывел в свет новую спутницу: 40-летняя красотка оказалась актрисой

Участник «Comedy Club» впервые вышел в свет в статусе холостяка. Тимур Родригез появился на премьере «Императриц», которая прошла в столичном «Октябре».

Несмотря на то, что на красной дорожке шоумен позировал в гордом одиночестве, уже в зрительном зале к нему присоединилась спутница. Ею оказалась Елена Николаева.

40-летняя актриса, которая сыграла в сериалах «Знахарь» и «Метод Фрейда», появилась в элегантном сером пиджаке. Артистка сделала укладку с локонами.



Тимур и Елена много шутили, смеялись, позировали фотографам. Женщина воспитывает 2-х детей от бывшего мужа Константина Парфенова, с которым развелась в 2021 году после 20 лет отношений.