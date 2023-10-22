Тимур Родригез вывел в свет новую спутницу: 40-летняя красотка оказалась актрисой

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Тимур Родригез вывел в свет новую спутницу: 40-летняя красотка оказалась актрисой
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Источник фото: @trodriguezzz

Участник «Comedy Club» впервые вышел в свет в статусе холостяка. Тимур Родригез появился на премьере «Императриц», которая прошла в столичном «Октябре». 

Несмотря на то, что на красной дорожке шоумен позировал в гордом одиночестве, уже в зрительном зале к нему присоединилась спутница.  Ею оказалась Елена Николаева.

40-летняя актриса, которая сыграла в сериалах «Знахарь» и «Метод Фрейда», появилась в элегантном сером пиджаке. Артистка сделала укладку с локонами.


Тимур и Елена много шутили, смеялись, позировали фотографам. Женщина воспитывает 2-х детей от бывшего мужа Константина Парфенова, с которым развелась в 2021 году после 20 лет отношений.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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