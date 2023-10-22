Зал плакал: Кристина Асмус произвела настоящий фурор в театре имени Ермоловой

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Зал плакал: Кристина Асмус произвела настоящий фурор в театре имени Ермоловой
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Источник фото: @asmuskristina

Кристина Асмус сыграла в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Актриса произвела фурор в театре им. Ермоловой. Как пишут зрители, артистка, которой досталась роль Катерины Измайловой буквально довела публику до слез.

Сама Кристина позже написала, что спектакль, прошедший накануне, для нее стал особенным, «феноменальным», поскольку большинство сцен она ранее «никогда не решала таким образом».

По словам Асмус, на финальных поклонах зал аплодировал стоя создателям, что ее сильно удивило ее. 

Также актриса впечатлена произошедшим настолько, что все происходящее для нее стало чем-то очень запоминающимся. Звезда сериала «Интерны» шокирована такой реакцией публики на постановку с ее участием.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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