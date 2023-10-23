«Как похудеть и не толстеть?»: Мария Погребняк поделилась секретом стройности

Мария Погребняк призналась, как обмануть ради похудения свой организм. Как говорит блогер, для начала нужно купить тарелку маленького диаметра.

«Как похудеть и больше не толстеть? Как раз тот случай, когда обман весьма оправдан. Обманывать нужно собственный организм. Готовьте для себя отдельно ужин - большую порцию овощного салата без заправок либо отварные крестоцветные. Купите тарелку маленького диаметра, тогда одна порция еды заполнит ее полностью. Глаза будут видеть, что много еды, так обманете желудок. Часто хочется есть именно «глазами». К этому первый месяц трудно привыкать, затем это станет нормой», — говорит Погребняк.

По словам Марии, она весит всего 47 килограммов при росте 170 сантиметров. При этом ест звезда 3 раза в день и не испытывает чувства голода.