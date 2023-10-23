Информинг » Знаменитости » Лолита поставила на место продюсера «Ласкового мая»

Лолита поставила на место продюсера «Ласкового мая»

Image 16+
Лолита поставила на место продюсера «Ласкового мая»
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Концерт в честь 50-летия Шатунова завершился скандалом. Андрей Разин пригрозил артистам, которые согласились выступить в тот вечер. Основатель «Ласкового мая» сыпал проклятиями в адрес певцов и ведущих, которые приняли участие в концерте.

Лолита Милявская в телешоу НТВ «Суперстар!» ответила продюсеру.

Это про концерт памяти Шатунова. Разин сказал, что все, кто на сцену выйдут, сдохнут. Мол, сдохли несколько артистов, Разин так им пожелал. Весь день работаю, увидела только что в Сети. Так хочется (нецензурное слово) сказать: «Разин, (нецензурное слово) конченный!», - возмутилась певица.

Информационное агентство «Informing»

Российская актриса Мария Зубарева умерла от рака в 31 год

Российская актриса Мария Зубарева умерла от рака в 31 год

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Примадонна исчезла: на Кипре очевидцы засняли Максима Галкина без Пугачевой

Сегодня, 21:48

Анну Казючиц потребовали немедленно уволить из программы "ДНК"

Сегодня, 20:02

В «Титанике» нашли киноляп, связанный с подтяжками главного героя

Сегодня, 20:00

Возвращение Дмитрия Назарова продлилось недолго: В России убрали звезду «Кухни»

Сегодня, 18:00

Юрий Антонов о переезде Примадонны на Кипр: «Произошло ужасное»

Сегодня, 17:21

«Дегенерация мозга, лицо одутловатое»: тяжелое заболевание изменило актера Александра Дьяченко

Сегодня, 16:26

Стало известно, за сколько Семен Слепаков, проживающий в Израиле, продал свою роскошную квартиру в Москве

Сегодня, 16:21

Избавился от последней недвижимости в России: Макаревич переписал особняк на сестру, а квартиру — на сына и бывшую жену

Сегодня, 12:44

Андрей Малахов резко высказался о мэре Каменска-Уральского и пробках в Екатеринбурге

Сегодня, 12:35

«Выжить в Самарканде»: Рассекречены имена всех звездных участников реалити-шоу

Сегодня, 11:24

Любимый шансонье: Певец SHAMAN впервые рассказал о тайной связи с Михаилом Кругом

Сегодня, 10:49

Увленной Анне Казючиц режиссер Карпов быстро нашел замену: «Это подло»

Сегодня, 10:43

В «Служебном романе» Эльдара Рязанова нашли странный киноляп

Сегодня, 10:40

Российская актриса Мария Зубарева умерла от рака в 31 год

Сегодня, 10:34

Сергея Соседова взбесила песня Аллегровой «Императрица»: Это надругательство какое-то!

Сегодня, 10:21

Сергей Соседов жестко проехался по продюсеру «Ласкового мая»: «Не укладывается в голове»

Сегодня, 00:08

Депутат Драпеко нелицеприятно высказалась о сбежавшей на Кипр Пугачевой

Сегодня, 00:01

Канделаки, Кравец, Мартиросян: как звезды отметили 25-летие канала ТНТ в Москве

Вчера, 23:59

Тяжелый макияж и уколи красоты: Внучка Александра Маслякова выглядит намного старше своих лет

Вчера, 23:54

Лепс, Басков, Агутин: Владимир Кисилев назвал имена самых востребованных исполнителей в России

Вчера, 21:48

Новости партнеров
2023
ru-RU