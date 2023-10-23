Лолита поставила на место продюсера «Ласкового мая»

Концерт в честь 50-летия Шатунова завершился скандалом. Андрей Разин пригрозил артистам, которые согласились выступить в тот вечер. Основатель «Ласкового мая» сыпал проклятиями в адрес певцов и ведущих, которые приняли участие в концерте.

Лолита Милявская в телешоу НТВ «Суперстар!» ответила продюсеру.

Это про концерт памяти Шатунова. Разин сказал, что все, кто на сцену выйдут, сдохнут. Мол, сдохли несколько артистов, Разин так им пожелал. Весь день работаю, увидела только что в Сети. Так хочется (нецензурное слово) сказать: «Разин, (нецензурное слово) конченный!», - возмутилась певица.