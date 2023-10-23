«Спокойной ночи, малыши»: Максим Галкин на Кипре высмеял Киркорова, Лукашенко и Вовк

Максим Галкин* (признана иноагентом) на своем концерте на Кипре сделал громкие заявления со сцены. Выступление юмориста состоялось 20 октября.
Сперва пародист поприветствовал на украинском зрителей и начал свое выступление.
Шоумен сказал, что причиной отмененных концертов в Казахстане стало «влияние России». По словам шоумена, ему сейчас 47 лет, а «Иисусу Христу было бы столько, если бы он эмигрировал вовремя».
А еще ведущий высмеял коллегу Ангелину Вовк. Звезда передачи «Спокойной ночи, малыши» год назад сообщила, что поехала бы на фронт со Степашкой и Хрюшей. Галкин* также на концерте сделал выпад в сторону Александа Лукашенко и Филиппа Киркорова.
* Внесен в список иностранны агентов в РФ