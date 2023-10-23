«Возник спор»: Соседов раскрыл истинную причину двойного убийства, которое совершил пасынок Намина

Image 16+
«Возник спор»: Соседов раскрыл истинную причину двойного убийства, которое совершил пасынок Намина
Знаменитости
Источник фото: @sosedov.sergei

Сергей Соседов раскрыл причину, из-за которой пасынок Стаса Намина убил своего брата и пожилую бабушку. По словам критика, который появился на канале НТВ в рамках шоу «Звезды сошлись», всему виной наркотики. Именно злоупотребление запрещенными веществами привело к трагедии.

Кроме того, как говорит критик, конфликт существовал давно из-за дома.

«Брат и бабушка должны получить доли от дома. Между ними возник спор. Роман хотел, чтобы недвижимость к нему перешла», – сказал эксперт.

Напомним, что пасынок музыканта признался в убийстве. 39-летний Микоян убил бабушку после того, как она уснула. Затем мужчина позвонил брату. Когда тот приехал, он также совершил убийство и вызвал полицию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Возник спор»: Соседов раскрыл истинную причину двойного убийства, которое совершил пасынок Намина

Сегодня, 11:07

Жизнь в эмиграции: Примадонна решила бросить воюющий Израиль и уехала в Европу

Сегодня, 10:59

«Как похудеть и не толстеть?»: Мария Погребняк поделилась секретом стройности

Сегодня, 08:33

«Надеюсь на понимание»: Светлана Шатунова раскрыла, почему не вышла к зрителям на вечере памяти

Вчера, 22:34

«Так неправильно»: Домработница Пугачевой сообщила, что ни за какие деньги не поедет в Израиль

Вчера, 22:24

Зал плакал: Кристина Асмус произвела настоящий фурор в театре имени Ермоловой

Вчера, 20:48

«Песня года»: Названы имя звезд, которые примут участие в новогодних телепрограммах

Вчера, 19:42

"Элен и ребята": Выяснилось, как сложилась судьба актеров молодежного сериала

Вчера, 19:27

В загородном замке Аллы Пугачевой снова наблюдается жизнь

Вчера, 16:33

«Не понравилось»: Фанаты Шатунова осудили выступление SHAMAN и Булановой на вечере памяти

Вчера, 15:26

«Не переживайте»: Лайма Вайкуле проболталась о своем бизнесе в России

Вчера, 14:52

Лазарев не сдержал эмоций в прямом эфире: «Как такое можно выбрать на конкурс?»

Вчера, 13:56

«Явно не по плану»: Русские оказали неласковый приём сбежавшему из РФ Александру Ревве

Вчера, 13:21

Выяснилось, что произошло с Евгенией Сабельниковой и как сложилась ее судьба

Вчера, 12:39

Тимур Родригез вывел в свет новую спутницу: 40-летняя красотка оказалась актрисой

Вчера, 12:30

Молочников встретил новую любовь в США: Режиссер встречается с 41-летней оскароносной актрисой

Вчера, 12:28

Диана Арбенина подверглась невиданным нападкам: «Самый опасный враг России»

Вчера, 09:46

«Голос. Уже не дети»: Что известно о победительнице проекта Веронике Сыромле

Вчера, 09:19

Сезонное обострение: Лариса Долина разозлила поклонников покойоного Юрия Шатунова

21-10-2023, 23:26

«Из машины вылезала с большим трудом»: Алла Пугачева напугала соседей болезненным видом

21-10-2023, 22:19

Новости партнеров
https://informing.ru/2023/10/23/voznik-spor-sosedov-raskryl-istinnuju-prichinu-dvojnogo-ubijstva-kotoroe-sovershil-pasynok-namina.html
Информационное агентство «Informing»
Контакты:
Адрес: Маршала Жукова проспект, 5 400012 Волгоград,
Телефон:+7 (904) 755-72-31, Электронная почта:informing.ru@yandex.ru
https://informing.ru/templates/NetNews/img/NewLogo.png