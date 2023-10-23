«Возник спор»: Соседов раскрыл истинную причину двойного убийства, которое совершил пасынок Намина

Сергей Соседов раскрыл причину, из-за которой пасынок Стаса Намина убил своего брата и пожилую бабушку. По словам критика, который появился на канале НТВ в рамках шоу «Звезды сошлись», всему виной наркотики. Именно злоупотребление запрещенными веществами привело к трагедии.

Кроме того, как говорит критик, конфликт существовал давно из-за дома.

«Брат и бабушка должны получить доли от дома. Между ними возник спор. Роман хотел, чтобы недвижимость к нему перешла», – сказал эксперт.

Напомним, что пасынок музыканта признался в убийстве. 39-летний Микоян убил бабушку после того, как она уснула. Затем мужчина позвонил брату. Когда тот приехал, он также совершил убийство и вызвал полицию.