Врачи выяснили, как устранить побочные эффекты от химиотерапии при раке

Работники Медицинского университета Шарите (Берлин) выяснили, что голодание во время проведения химиотерапии устраняет многие побочные эффекты, включая усталость, диарею, тошноту.

В исследовании принимали участие 106 человек. Им предстояло пройти химиотерапию. Добровольцев разделили на 2 группы. Первая группа употребляла 200 калорий в день, а вторая придерживалась растительной диеты без сахара. Придерживались указаний люди за два дня до начала химиотерапии, а через 24 часа им можно было возвращаться к привычному рациону.

В итоге участники, которые потребляли минимальное количество еды, не ощущали упадка сил после курса химиотерапии. Положительный эффект усиливался перед началом последующих курсов. К тому же, первая группа отмечала улучшение общего качества жизни.