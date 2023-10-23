Жизнь в эмиграции: Примадонна решила бросить воюющий Израиль и уехала в Европу

Алла Борисовна Пугачева в минувшем году эмигрировала из России в Израиль. Примадонна вместе с Гарри и Лизой получила паспорт страны. Но в начале октября советской звезде стало неспокойно из-за постоянных атак ХАМАСа.

Максим Галкин* (иноагент в РФ) на минувшей неделе уехал в гастрольный тур. Поклонники ждали, что будет делать Пугачева с двумя маленькими детьми в воюющем Израиле.

Однако уже сегодня стало известно о том, что она уехала вслед за супругом. Шоумен улетел на Кипр, туда отправились дети-школьники и знаменитая жена.

Источник, ссылаясь на близкое окружение артистки, сообщает, что на Кипре она проведет год. В 2017 году семья приобрела там виллу на побережье, получив гражданство.