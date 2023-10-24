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Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября: в чем помогает

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Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября: в чем помогает
В России
источник фото: pixabay.com

25 октября православные отметят праздник Иерусалимской иконы Божией Матери. Согласно легенде, она была написана еще Лукой – автором Евангелия – в 48 году, то есть через пятнадцать лет после Воскресения Христова.

Как полагают исследователи, Лука создал не менее 70 образов Девы Марии, хотя никаких доказательств нет. Иерусалимской иконе Божьей Матери молятся обо всем, что человека тревожит.

При этом главное, не желать другим зла, даже врагам. Часто перед иконой молятся об исцелении от разных недугов, о защите от различных стихийных бедствий, катастроф, о счастье в семейной жизни, укреплении своей веры, наставлении наследников.

Информационное агентство «Informing»

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