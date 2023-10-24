Российские ученые обнаружили связь между геномом сына Александра Невского и викингами

Российские ученые сделали открытие, которое поможет лучше понять прошлое России. В Институте археологии РАН специалисты восстановили геном сына Александра Невского, князя Владимирского, Дмитрия Александровича.

Дмитрий Александрович имел карие глаза, темные волосы, «промежуточный» цвет кожи - не слишком темный, но не слишком светлый. Это говорит о том, что у князя было смешанное происхождение.

Также выяснилась гаплогруппа его митохондриальной ДНК и Y-хромосомы, что указывает на связь с викингами и раннесредневековыми жителями востока Скандинавии.

Поэтому есть связь между Дмитрием Александровичем и древними народами, которые похоронены в Кольском Оленеостровском могильнике в 2 тысячелетии до нашей эры (современная Мурманская область).