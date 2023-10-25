Семья погибшего на СВО военнослужащего Долганова не получила положенные выплаты

Супруга Сергея Долганова, который погиб на СВО, 7 месяцев добивается предусмотренных законом выплат. Речь идет о единовременном пособии, страховой компенсации на сумму 7,83 миллиона рублей.

Все это время Виктория ходит в разные инстанции. Там запросы регистрируют, однако дело не движется.

По словам матери двоих детей, от властей она получила компенсацию 1 миллион рублей и 100 тысяч рублей на погребение. После гибели Сергея ей пришли 5 миллионов рублей, которые предусмотрены указом российского президента. Но вдове положены стандартные выплаты от Министерства обороны, причем крупные суммы.

Так, семья 37-летнего челябинца не получила расчета довольствия, 5-ти окладов за полученный посмертно орден Мужества, страховых выплат и единовременного пособия.