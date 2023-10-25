Турэксперт Козырев рассказал, какие туры можно купить дешевле 200 тыс. рублей

Первые снегопады активизируют поиски билетов в теплые страны. В туристической отрасли сохраняется оптимизм. Продажи новогодних туров за рубеж превышают прошлогодние показатели на 20-25%.

Самыми популярными у россиян являются ОАЭ, Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Египет, Куба, Индия, Мальдивы. По информации вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, единственным популярным зарубежным направлением со средним чеком менее 200 тысяч рублей является Турция. В минувшем году турист мог уложиться в 150 тысяч в Египте и Турции.

Важно добавить, что Таиланде теперь можно отдыхать без визы 90 дней с 1 ноября до конца апреля. Также 45 дней без визы можно провести во Вьетнаме.