VS: Учеными Китая найдены 8 новых потенциально опасных для человека вирусов

На острове Хайнань были обнаружены 8 новых вирусов, которые представляют опасность для человека, пишет научный журнал Virologica Sinica (VS).

В ходе изучений ученые обнаружили 8 новых вирусов. Один из них получил название CoV-HMU-1 и принадлжит он к бетакоронавирусам. К этому семейству коронавирусов принадлежит известный всем SARS-CoV-2.

Специалисты утверждают, что вирусы будут заражать человечество при преодолении видового барьера. В их число также вошли: два вируса рода пестивирусов, связанные с лихорадкой денге и желтой лихорадкой, астровирус, вызывающий кишечные инфекции, два новых парвовируса, провоцирующих у человека гриппоподобные симптомы, а также два папилломавируса, которые приводят к раку и остроконечным кондиломам.