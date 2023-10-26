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Остановить рост раковой опухоли возможно: ученые нашли новый способ

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Остановить рост раковой опухоли возможно: ученые нашли новый способ
Новости науки
Фото: @anyaivanova / freepik.com

После целой серии проведенных опытов американские ученые нашли способ как затормозить развитие раковой опухоли яичников и груди. Испытания были проведены только в лабораторных условиях на мышах, но полученные результаты считают уже прорывом.

Как известно, одним из распространенных видов рака считается рак молочных желез. В группу риска попадают женщины, достигшие 40-летнего возраста и им рекомендуется раз в год проходить обследования у маммолога.

В ходе проведенных исследований ученые из Медицинского колледжа Бейлора выявили молекулу под названием 5D4, которая способна остановить рост раковой опухоли яичников и молочных желез, за счет блокировки определенного белка, который не дает возможности опухоли и далее разрастаться. Кроме этого, на остальные процессе в организме это никоим образом не влияет, что очень важно. Данное исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Тестирование метода на людях 

Следующим этапом в исследовании будет уже тестирование метода на людях и если испытания дадут положительный результат, то это можно будет считать важным достижением в борьбе с раковой опухолью.

Информационное агентство «Informing»

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