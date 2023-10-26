Москвичи жалуются на массовую облаву безбилетников в автобусах

В московских автобусах началась облава, направленная на выявление безбилетных пассажиров. Но методы силовиков москвичей возмутили. Как говорят очевидцы, контролеры с полицейскими безбилетников выпускали через переднюю дверь, заграждая путь входящим людям.

Облава активизировалась у станций метро «Ховрино» и «Водный стадион». Некоторые пассажиры вступились за контролера, ведь неоднократно видели, как с ними «зайцы» грубо разговаривают, могут даже ударить.

Другие отметили, что не всегда пассажиры являются злостными неплательщиками. Когда в загородных автобусах огромный поток пассажиров, они начинают штурмом брать транспорт, чтобы не опоздать на работу, и не всем удается оплатить в давке проезд. При выходе деньги за проезд не берут.