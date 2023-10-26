Правило пяти секунд поможет человеку не подхватить вирус в общественных местах

Ученые из Японии подтвердили, что правило пяти секунд работает. Этот способ поможет человеку уберечься от коронавируса.

Опыты исследователи проводили на манекенах, но в закрытых помещениях. Исследователи измеряли поток аэрозольных частиц, образующихся во время выдоха при встрече с человеком.

В итоге выяснилось, что для заражения ковидом пяти секунд общения достаточно.

«При личном общении, а также во время движения риски заражения COVID-19 достигают максимального значения в течение пяти секунд, независимо от того, достаточна или недостаточна вентиляция в данном помещении», — говорят эксперты.