Россиянам назвали 5 бытовых приборов, которые нужно обязательно выключать на ночь

Микроволновую печь, компьютер и другие приборы нужно обязательно выключать из розетки на ночь. Это существенно позволит сэкономить на количестве потребляемого электричества.

По мнению экспертов, рекомендуется прежде всего вынимать из розетки ноутбуки, стационарные компьютеры и телевизоры, которые потребляют энергию, будучи выключенными.

Также не надо оставлять на несколько часов и суток в розетке зарядные устройства. Это грозит ростом расходов на коммуналку, и поломкой, поскольку зардка может выйти из строя и привести к возгоранию. Специалисты советуют россиянам выключать на ночь микроволновку и любые обогревательные электроприборы.