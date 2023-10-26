В России заболевшим школьникам разрешат не делать домашнее задание

В Минпросвещение РФ выпустили обновленные рекомендации касательно организации домашнего задания. По информации депутата Госдумы Ларисы Тутовой, эти нововведения позволяют заболевшим не делать уроки.

Школьников избавят от «домашки» в праздники и на каникулах. Также Министерство устанавливает объем домашнего задания не более 50% от работы, выполненной в классе. Если ученик заболел, уроки можно и не делать.

На каникулах учителя будут рекомендовать прочесть список литературы. Рекомендации позволяют школьникам делать уроки самостоятельно, с родителями или группой. При этом задание может быть устным, письменным, в виде практической, творческой, проектной или исследовательской работы.