Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет парня с СВО. Для Алины Тороевой жизнь разделилась на до и после после мобилизации ее молодого человека. Жене пришла повестка.

Сибирячка говорит о своих переживаниях в социальных сетях. Ее видеоролики смотрят миллионы подписчиков. Прошло более года, как Алина не теряет надежды и ждет встречи с избранником.

Девушка взяла вовремя себя в руки и всю свою энергию направила на саморазвитие и работу. Кроме ведения блога, она отучилась на бровиста, погрузившись в сферу красоты. Сейчас у Тороевой своя студия красоты. Там она является наставником и проводит для других обучение.