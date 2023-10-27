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Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева допустила рост числа криминальных абортов в РФ

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Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева допустила рост числа криминальных абортов в РФ
В России
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Депутат Госдумы Вероника Власова во время заседания круглого стола на тему беременности предложила внести изменения в закон по сокращению сроков, при которых можно проводить искусственное прерывание беременности с 12 недель до 8, а по социальным показателям — до 12 недель.

Комментируя данное предложение врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева предупредила, что это может привести к увеличению числа криминальных абортов в России.

Как утверждает парламентарий, сокращения сроков никак не повлияет на рождаемость в стране и женщины смогут и далее делать медикаментозное прерывание. Но поскольку им не всегда удается прервать беременность до 12 недель, то, по словам врача, женщины будут искать другие способы, чтобы это сделать, и не всегда они будут легальными.

«Если наши депутаты хотят, чтобы в стране стало больше криминальных абортов, то именно такие изменения и нужно вносить в закон. Многие женщины, которым нужен аборт по социальным показаниям, не всегда являются в нужный срок и если их еще ограничить, тогда они будут искать иные способы как это сделать», — пояснила гинеколог.

По словам врача, предлагаемые Власовой изменения не приведут ни к росту рождаемости, ни к уменьшению числа абортов.

«Понизить количество исскуственных прерываний можно только путем назначения необходимой и эффективной контрацепции», — сказала Любовь Ерофеева.

Информационное агентство «Informing»

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