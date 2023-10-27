Андрей Малахов резко высказался о мэре Каменска-Уральского и пробках в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал Андрей Малахов. Вместе с Екатериной Варнавой он стал ведущим Народной премии E1.RU. В интервью он рассказал, почему людей интересуют драматические истории на примере истории из Каменска-Уральского.

По мнению Малахова, при помощи таких передач, как его, люди могут заставить власти реагировать на существующие проблемы. После убийства 16-летней школьницы местные власти пообещали сделать уличное освещение, но после окончания выборов мэр отошел от обещаний, что вызвало недовольство местных жителей.

Что бы было, если бы отец с нашими журналистами не обрыскивал эти камеры. Все завертелось, когда телевизионщики приехали. Тогда все встрепенулись, поняли, что необходимо срочно что-то делать.

Кроме того, Малахов поделился своим мнением о пробках в Екатеринбурге. Он отметил, что ему пришлось ходить по городу пешком.

Такого движения, если честно, я не видел давно. Как вы ездите здесь? Все как в замедленной съемке, всюду припаркованные авто на одну полосу, только одна остается, перекрытия везде. Я психанул и пошел пешком.