В выходные в Свердловскую область придет сильная метель

Выходные жителей Свердловской области не порадуют хорошей погодой. По сведениям Уральского гидрометцентра, 28 октября 2023 года в регионе ожидается от -8 до -12 градусов ночью, а также от +1 до -4 градуса днем. Ветер - 13 метров в секунду.

На 29 октября прогноз намного хуже. Ожидается снег, на юге метель, ветер до 15 метров в секунду. В Екатеринбурге в выходные метель не предвидится, однако в воскресенье будет гололед и ветрено. Местами порыв ветра до 12 метров в секунду. 28 и 29 октября синоптики прогнозируют от -1 до -3 градуса днем и до -11 градусов ночью.