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Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет

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Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет
В России
источник фото: pixabay.com

Возле продуктового гипермаркета «Лента», находящегося на Академика Сахарова, 107 в Екатеринбурге, выстроились огромные очереди.

Покупатели решили принять участие в розыгрыше.

Как отмечают посетители, места в магазине не хватает.

Люди мерзнут на улице. Кто-то на эскалаторе стоит, в предбаннике. На улице закрыты двери, покупатели смотрят в окна, «подслушивают», а вдруг что-нибудь выиграют, — говорит местная жительница.

Стоит отметить, что розыгрыш проводят в рамках дня рождения продуктового гипермаркета.

Информационное агентство «Informing»

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