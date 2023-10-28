Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет

Возле продуктового гипермаркета «Лента», находящегося на Академика Сахарова, 107 в Екатеринбурге, выстроились огромные очереди.

Покупатели решили принять участие в розыгрыше.

Как отмечают посетители, места в магазине не хватает.

Люди мерзнут на улице. Кто-то на эскалаторе стоит, в предбаннике. На улице закрыты двери, покупатели смотрят в окна, «подслушивают», а вдруг что-нибудь выиграют, — говорит местная жительница.

Стоит отметить, что розыгрыш проводят в рамках дня рождения продуктового гипермаркета.