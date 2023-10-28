Таинство причащения: Православным россиянам рассказали, для чего и как оно проводится

Православным россиянам рассказали о проведении таинства причащения. Как говорит представитель РПЦ, причащение нужно для сближения с Богом, очищения души. Во время таинства верующие вкушают хлеб и вино, которые олицетворяют тело и кровь Иисуса.

Причаститься человеку можно в Великий Четверг или в другие дни. Причаститься могут только крещеные, которые готовы очистить разум и тело. Для этого требуется соблюдать 3-дневный пост, исключить мясо, яйца, рыбу, молоко, алкоголь. После полуночи и до причащения желательно отказаться от воды и еды.

Также необходимо отказаться от веселья, а это время лучше посвятить духовным ценностям. Само причащение в храме проводят в неброской одежде.