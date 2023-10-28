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В Екатеринбурге ищут людей на подработку с зарплатой до 135 тысяч рублей

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В Екатеринбурге ищут людей на подработку с зарплатой до 135 тысяч рублей
В России
источник фото: pixabay.com

Жители Свердловской области активно ищут подработку, пишут аналитики «Авито Работы». Один их самых высоких заработков предлагает курьерская служба. Там разыскивают курьера люксовых посылок. О чем именно идет речь, не сообщается.

Соискателям обещают до 135 тысяч рублей в месяц. Чтобы получать эти деньги, трудиться придется, как на основной работе. За один час работы платят от 450 до 700 рублей. Хотя выходить на работу можно даже на один час, включая выходные. Деньги переводят ежедневно на карту, а опыт работы не требуется.

Кроме того, ищет сотрудника «Спецбурмаш». Открыта вакансия оператора плазменной резки ЧПУ. Зарплата - от 80 до 120 тысяч рублей. Можно приходить на подработку по 4–6 часов или 2–3 смены в неделю. Опыт работы - от одного года. Частично работодатель компенсирует обеды и доплачивает за переработки.

Информационное агентство «Informing»

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