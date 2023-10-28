Жены военнослужащих пожаловались на отчуждение после возвращения мужей из СВО

Жены участников СВО рассказали о проблемах, которые возникают в отношениях с мужьями. Близкие бойцов говорят об изменениях после приезда супругов в отпуск.
По словам Натальи из Новосибирска, после поездки в зону боевый действий ее муж стал совсем другим человеком. После 12 лет брака женщина не узнает любимого.
По словам семейного психолога психологического центра «Счастливая семья» Натальи Панфиловой, помощь близких не должна заключаться в том, чтобы всегда принимать выходки бойцов. Наоборот, их следует встряхнуть, а затем отвести к психиатру, который поможет пережить травму. Кроме того, СВО обостряет все проблемы, которые до этого были в браке.