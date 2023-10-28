Жены военнослужащих пожаловались на отчуждение после возвращения мужей из СВО

Жены участников СВО рассказали о проблемах, которые возникают в отношениях с мужьями. Близкие бойцов говорят об изменениях после приезда супругов в отпуск.

По словам Натальи из Новосибирска, после поездки в зону боевый действий ее муж стал совсем другим человеком. После 12 лет брака женщина не узнает любимого.

«Он будто там, не дома, ночные кошмары весь отпуск мучили. У мужчин едет крыша. Кто-то начинает гулять», — говорит женщина.

По словам семейного психолога психологического центра «Счастливая семья» Натальи Панфиловой, помощь близких не должна заключаться в том, чтобы всегда принимать выходки бойцов. Наоборот, их следует встряхнуть, а затем отвести к психиатру, который поможет пережить травму. Кроме того, СВО обостряет все проблемы, которые до этого были в браке.