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29.RU опубликовал письмо погибшего на СВО 30-летнего военнослужащего Кликунова

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29.RU опубликовал письмо погибшего на СВО 30-летнего военнослужащего Кликунова
В России / Военные новости
источник фото: pixabay.com

Александр Кликунов, который является уроженцем Пинежья, погиб в 30 лет. Письмо погибшего на СВО военнослужащего публикует портал 29.ru.

Боец очень любил танцевать брейк, рисовать, рыбачить и свою маму. Он записал женщине видеопоздравление из зоны спецоперации на юбилей.

Александр пообещал приехать домой зимой. Жене Кликунов сказал, что все будет хорошо, он военный, поэтому знает как себя нужно вести.

«Погода жаркая,  но в целом справляюсь. Живу на базе, обутый, одетый, сытый, не хватает только бани. Вспоминаю деда, который мне на веранде с сигаретой говорил, как нужно себя вести. Сильно не переживайте, у меня все не плохо. Если получится, то к зиме постараюсь приехать в отпуск. Будем с дедом топить нашу баню и колоть дрова», - написал боец.



Информационное агентство «Informing»

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29.RU опубликовал письмо погибшего на СВО 30-летнего военнослужащего Кликунова

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